Бритни Спирс "вышла замуж" сама за себя: "Стало скучно"

Поп-принцесса Бритни Спирс "вышла замуж" сама за себя, заявив, что ей просто стало скучно.

Певице, по всей видимости, наскучило шокировать подписчиков обнажёнными фотографиями. Недавно она опубликовала видео, на котором позирует в шёлковом платье и в кружевной фате. У певицы появилось новое "хобби" — выходить замуж. Для этого её даже не нужен её муж Сэм Асгар.

41-летняя Спирс заявила, что ей просто стало скучно, поэтому она решила жениться на себе.

"Мне нравится моя фата, и я подумала: "Это сумасшествие или в этом что-то есть?" — написала Спирс.

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