Бритни Спирс заявила, что любит сосать и опубликовала откровенное фото

Американская певица Бритни Спирс заявила, что любит сосать и опубликовала откровенное фото.

На своей официальной странице в Сети поп-принцесса любит шокировать поклонников провокационными фото и высказываниями. На днях певица разместила фотографию, на которой она полностью обнажённая лежит в ванной. Грудь Спирс прикрыла руками, а на интимном месте красуется смайлик в виде цветочка.

Фотография это не всё, чем решила "поделиться" певица.

"Я люблю сосать!!!" — призналась Бритни.

На официальной странице 40-летней Спирс более 41 млн подписчиков.

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