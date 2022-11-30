Американская певица Бритни Спирс заявила, что любит сосать и опубликовала откровенное фото.
На своей официальной странице в Сети поп-принцесса любит шокировать поклонников провокационными фото и высказываниями. На днях певица разместила фотографию, на которой она полностью обнажённая лежит в ванной. Грудь Спирс прикрыла руками, а на интимном месте красуется смайлик в виде цветочка.
Фотография это не всё, чем решила "поделиться" певица.
"Я люблю сосать!!!" — призналась Бритни.
На официальной странице 40-летней Спирс более 41 млн подписчиков.
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