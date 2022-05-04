Бритни Спирс обвинила отца в разрушении её сексуальной жизни

Американская певица Бритни Спирс обвинила своего отца Джеймса Спирса в разрушении её сексуальной жизни. В этом исполнительница призналась в соцсетях.

Спирс заявила, что отец постоянно указывал на её лишний вес и называл непривлекательной. Из-за этого девушка потеряла уверенность в себе.

"Мне всегда говорили, что я толстая и никогда не была достаточно хороша. Мой отец разрушил ядро моего существования, мою уверенность и мою сексуальную жизнь", — отметила певица.

Бритни Спирс находилась под опекой с 2008 года. Тогда в 13-летнем возрасте суд признал её частично недееспособной и назначил опекунов для контроля за работой, финансами и образом жизни. Опекунство с певицы было снято в прошлом году.