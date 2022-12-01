Рэпер США Канье Уэст признался в симпатиях к Гитлеру: не нужно осуждать нацистов

Американский рэпер Канье Уэст выступил с рядом сомнительных утверждений. Исполнитель нашёл добрые слова в адрес Адольфа Гитлера.

Экс-супруг модели Ким Кардашьян стал гостем передачи скандального телеведущего Алекса Джонса.

Рэпер, который выдвинул свою кандидатуру в президенты США, уже был замечен в антисемитизме.

Уест договорился до того, что признался в симпатиях к лидеру нацистской Германии

"У каждого человека есть что-то ценное, особенно у Гитлера. Гитлер родился христианином. Этот парень изобрел шоссе, изобрел микрофон, который я использую как музыкант. Но при этом нельзя сказать вслух, что этот человек когда-либо делал что-то хорошее. Мне нравится Гитлер. Мы должны перестать постоянно осуждать нацистов", — сказал Уэст.

Ранее Актриса Мария Шукшина возмутилась из-за того, что в Москве продают детские перчатки с изображением Гитлера.

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