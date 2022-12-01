Шукшина о продаже в Москве детских перчаток с Гитлером: "Так мило, симпатично"

Актриса Мария Шукшина рассказала о необычных детских товарах, продающихся в РФ. Среди них — перчатки с для малышей с Адольфом Гитлером и свастикой, а также детские книжки про геев.

Заслуженная артистка РФ опубликовала письмо своей подписчицы, в котором женщина жалуется на то, что в Москве в районе Коптево продаются перчатки для детей с мультяшным главой нацистской Германии.

"Господи, да что же это такое? Просто атака на наших детей!" — комментирует рассказ подписчицы Мария.

Шукшина рассказала, что в России свободно продаются книги для малышей про людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Роскомнадзор в упор видеть не хочет, и Хагги-Вагги из каждого утюга, теперь ещё и на одежде детской Гитлер со свастикой. И всё это так мило, симпатично, пушисто-обнимательно-ласкательно", — негодует актриса.

Ранее Мария Шукшина объяснила, как несправедливое устройство российского общества подрывает основы патриотизма.

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