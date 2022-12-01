Актриса Мария Шукшина рассказала о необычных детских товарах, продающихся в РФ. Среди них — перчатки с для малышей с Адольфом Гитлером и свастикой, а также детские книжки про геев.
Заслуженная артистка РФ опубликовала письмо своей подписчицы, в котором женщина жалуется на то, что в Москве в районе Коптево продаются перчатки для детей с мультяшным главой нацистской Германии.
"Господи, да что же это такое? Просто атака на наших детей!" — комментирует рассказ подписчицы Мария.
Шукшина рассказала, что в России свободно продаются книги для малышей про людей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Роскомнадзор в упор видеть не хочет, и Хагги-Вагги из каждого утюга, теперь ещё и на одежде детской Гитлер со свастикой. И всё это так мило, симпатично, пушисто-обнимательно-ласкательно", — негодует актриса.
Ранее Мария Шукшина объяснила, как несправедливое устройство российского общества подрывает основы патриотизма.
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