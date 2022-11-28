Мария Шукшина объяснила, как несправедливое устройство российского общества подрывает основы патриотизма.
Заслуженная артистка прокомментировала слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который отметил, что "знание истории способствует формированию личности и гражданской позиции у молодого поколения".
Мария Шукшина согласилась с данным заявлением, но засомневалась в качестве учебников истории, которые, по её словам, в 90-е годы переписали либералы.
Актриса уверена, что РФ должна вернуться к исторической правде.
"Государство должно победить либерализм в самом себе", — написала Шукшина в своём микроблоге.
Она огорчена тем, что на уроках "Разговоры о важном" не говорят о целях и задачах СВО, но говорят о "России, как о стране возможностей". Затронула актриса и проблему платного образования, когда россияне вынуждены брать кредиты, чтобы отправить ребёнка в школу или нанять репетитора.
Возмущена актриса и тем, что в РФ стремительно растут цены на жилищно-коммунальные услуги.
"И вывод тут один — люди перестают верить государству. А что говорить о молодёжи тогда? Изучение одной истории (хоть и правдивой) — явно недостаточно", — поделилась своим мнением дочь писателя Василия Шукшина, отметив, что почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать.
Шукшина подчеркнула, что гражданскую позицию формирует не одна история, но в огромной степени идеология.
Ранее Мария Шукшина высказалась о ремейке фильма "Ирония судьбы", в котором роль Ипполита сыграл Филипп Киркоров.
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