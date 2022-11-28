Мария Шукшина о проблемах идеологии в РФ: "Люди перестают верить государству"

Мария Шукшина объяснила, как несправедливое устройство российского общества подрывает основы патриотизма.

Заслуженная артистка прокомментировала слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который отметил, что "знание истории способствует формированию личности и гражданской позиции у молодого поколения".

Мария Шукшина согласилась с данным заявлением, но засомневалась в качестве учебников истории, которые, по её словам, в 90-е годы переписали либералы.

Актриса уверена, что РФ должна вернуться к исторической правде.

"Государство должно победить либерализм в самом себе", — написала Шукшина в своём микроблоге.

Она огорчена тем, что на уроках "Разговоры о важном" не говорят о целях и задачах СВО, но говорят о "России, как о стране возможностей". Затронула актриса и проблему платного образования, когда россияне вынуждены брать кредиты, чтобы отправить ребёнка в школу или нанять репетитора.

Возмущена актриса и тем, что в РФ стремительно растут цены на жилищно-коммунальные услуги.

"И вывод тут один — люди перестают верить государству. А что говорить о молодёжи тогда? Изучение одной истории (хоть и правдивой) — явно недостаточно", — поделилась своим мнением дочь писателя Василия Шукшина, отметив, что почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать.

Шукшина подчеркнула, что гражданскую позицию формирует не одна история, но в огромной степени идеология.

Ранее Мария Шукшина высказалась о ремейке фильма "Ирония судьбы", в котором роль Ипполита сыграл Филипп Киркоров.

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