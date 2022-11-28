Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Садальский: СССР — это Уланова и Гагарин, а РФ — это Волочкова и Рогозин
Зеленский в вечернем обращении выбирал между плохими и ужасными новостями
Русская армия уничтожает технику НАТО, привезённую Порошенко
Зеленский назвал руководство РФ "случайными товарищами, завладевшими Россией"
Марьинка: в центре города идут серьёзные бои
ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Купянском
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в психиатрическую больницу
В России снова появятся реэкспортные автомобили Lada
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 

Мария Шукшина о проблемах идеологии в РФ: "Люди перестают верить государству"

Общество

Мария Шукшина объяснила, как несправедливое устройство российского общества подрывает основы патриотизма. 

Мария Шукшина о проблемах идеологии в РФ: "Люди перестают верить государству"

Заслуженная артистка прокомментировала слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, который отметил, что "знание истории способствует формированию личности и гражданской позиции у молодого поколения".

Мария Шукшина согласилась с данным заявлением, но засомневалась в качестве учебников истории, которые, по её словам, в 90-е годы переписали либералы.

Актриса уверена, что РФ должна вернуться к исторической правде.

"Государство должно победить либерализм в самом себе", — написала Шукшина в своём микроблоге.

Она огорчена тем, что на уроках "Разговоры о важном" не говорят о целях и задачах СВО, но говорят о "России, как о стране возможностей". Затронула актриса и проблему платного образования, когда россияне вынуждены брать кредиты, чтобы отправить ребёнка в школу или нанять репетитора.

Возмущена актриса и тем, что в РФ стремительно растут цены на жилищно-коммунальные услуги.

"И вывод тут один — люди перестают верить государству. А что говорить о молодёжи тогда? Изучение одной истории (хоть и правдивой) — явно недостаточно", — поделилась своим мнением дочь писателя Василия Шукшина, отметив, что почти половина российских школьников-патриотов пожелали эмигрировать.

Шукшина подчеркнула, что гражданскую позицию формирует не одна история, но в огромной степени идеология.

Ранее Мария Шукшина высказалась о ремейке фильма "Ирония судьбы", в котором роль Ипполита сыграл Филипп Киркоров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук
Популярное
Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением

Боевые действия за Павловку стали одним из самых сложных столкновений с противником, отметили солдаты.

Морпехи 155-й бригады ТОФ назвали недооценивание противника в СВО преступлением
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
ISW обнародовал снимки укреплений ВС РФ на левом берегу Днепра со спутника
NDP: погибших в СВО польских наёмников будут хоронить в могилах "по-американски"
В Кремле отказались комментировать петицию с призывом прекратить СВО
Мадлен Олбрайт могла бы научить Россию внешней политике Сергей Лебедев Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Знак зодиака 28 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Газета Die Welt* сообщила о смерти Владимира Зеленского
Корнилов: Запад открыл против РФ "второй фронт" в виде маргинальной оппозиции
Такая разная Украина: солдатам холодно и мокро, мирным темно и страшно, у власти перемога
Такая разная Украина: солдатам холодно и мокро, мирным темно и страшно, у власти перемога
Последние материалы
Мария Шукшина о проблемах идеологии в РФ: "Люди перестают верить государству"
Русская армия уничтожает технику НАТО, привезённую Порошенко
Зеленский назвал руководство РФ "случайными товарищами, завладевшими Россией"
Марьинка: в центре города идут серьёзные бои
ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ под Купянском
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная попала в психиатрическую больницу
В России снова появятся реэкспортные автомобили Lada
Генштаб ВСУ: ВС РФ перешли в наступление в Харьковской области 
Депутат Драпеко: Пугачёвой не будет прощения
Газманов молчал о проблемах в семье 18 лет: "Дочке пендель не дашь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников