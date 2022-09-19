Украинская песня на детском "Евровидение" пропитана пропагандой: Враг среди нас

Украинская песня на детском конкурсе "Евровидение-2022" пропитана пропагандой.

В Ереване 11 декабря пройдёт детское "Евровидение". От Украины отбор прошла жительница Львовской области Злата Дзюнька с песней "Незламна" ("Несокрушимая"). В композиции, которая исполняется от лица Украины, есть слова о несокрушимости, о боли, горе и о том, что она будет свободна.

"Будто сквозь пальцы убегает наше время, тени на стенах в руинах исчезают, — враг среди нас", — поёт Злата на украинском языке.

У Украинских участников зачастую бывают песни с политическим и националистическим подтекстом. Хотя организаторы конкурса всегда заявляли, что "Евровидение" вне политики. Однако для Украины всегда делают поблажки. Так, например, на волне первого Майдана в 2004 году конкурс выиграла певица Руслана. В 2014 году победительницей стала певица Джамала с песней о депортации крымских татар.

В 2022 году организаторы решили закрыть глаза на всё и пропустили Украину к участию в конкурсе, а Россию отстранили из-за начала СВО. Помимо этого, рэп-фолк-коллективу Kalush Orchestra разрешили скандировать "Слава Украине" со сцены, хотя по правилам это запрещено.