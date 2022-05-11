"Евровидение-2022" в политическом видении: Украина фаворит №1

10 мая в Италии стартовал ежегодный международный конкурс "Евровидение".

Разумеется, Россия отстранена от участия из-за спецоперации на Украине. И именно благодаря СВО украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, становится фаворитом №1. Они уже вышли в финал, который состоится 14 мая.

За победу в этом году сражаются 40 стран. России нет и, кроме того, россияне не проголосуют за понравившиеся крмпозиции.

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в интервью Москве 24 рассказал, что конкурс в этом году "политизирован как никогда". А один из фаворитов, конечно, украинская Kalush Orchestra.

"Они не проcто войдут в тройку, а займут первое или второе место. Но… из жалости… Если бы не было ситуации вокруг Украины…он бы попал где-нибудь за десятку", — убежден продюсер.

Кстати, Яна Рудковская тоже предрекает первое место украинцам.

"Посмотрим, чем закончится эта история!" — заявила Рудковская.