Захар Прилепин считает, что Пугачёва "подняла бунт"

По мнению российского писателя Захара Прилепина, певица Алла Пугачёва, которая в числе других знаменитостей наконец вернулась на родину, уехав за границу в самом начале спецоперации на Украине, "подняла бунт".

Публицист объяснил, что имеет в виду реакцию Пугачёвой и прочих звёзд на события на Украине, и она, по мнению писателя, является предсказуемой и показательной. Прилепин уверен, что в данном случае дело не в Пугачёвой, а в антисистеме, в центре которой в течение десятилетий находилась певица и ей подобные звёзды: Ротару, Лайма Вайкуле, Максим Галкин* и т. д.

"Они все в медалях и орденах. Каждый День милиции и каждый прочий ведомственный военно-патриотический праздник — именно эти люди, и люди этих людей 30 лет пели и поздравляли людей в погонах. И как только люди в погонах занялись своим делом — антисистема подняла бунт", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.

Ранее Пугачёва попросила Минюст включить её в ряды иноагентов, из солидарности со своим супругом Максима Галкина*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.