По мнению российского писателя Захара Прилепина, певица Алла Пугачёва, которая в числе других знаменитостей наконец вернулась на родину, уехав за границу в самом начале спецоперации на Украине, "подняла бунт".
Публицист объяснил, что имеет в виду реакцию Пугачёвой и прочих звёзд на события на Украине, и она, по мнению писателя, является предсказуемой и показательной. Прилепин уверен, что в данном случае дело не в Пугачёвой, а в антисистеме, в центре которой в течение десятилетий находилась певица и ей подобные звёзды: Ротару, Лайма Вайкуле, Максим Галкин* и т. д.
"Они все в медалях и орденах. Каждый День милиции и каждый прочий ведомственный военно-патриотический праздник — именно эти люди, и люди этих людей 30 лет пели и поздравляли людей в погонах. И как только люди в погонах занялись своим делом — антисистема подняла бунт", — написал Прилепин в своём Telegram-канале.
Ранее Пугачёва попросила Минюст включить её в ряды иноагентов, из солидарности со своим супругом Максима Галкина*.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.