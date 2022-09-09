Музыкальный критик Сергей Соседов возмутился высказыванием певца Филиппа Киркорова в защиту примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой и отправил его почитать Конституцию Российской Федерации.
"Киркорову для начала нужно читать Конституцию, чтобы не говорить всякую ерунду. Любой гражданин страны имеет право говорить то, что он считает нужным о ком бы то ни было. А уж о Пугачевой и подавно, она публичная персона", — приводят его слова Народные новости.
Также шоумен призвал певца обрести землю под ногами и прекратить строить из себя невесть кого.
"Надо знать берега. Артисты считают пупами земли, думая, что им все дозволено. Но спуститесь с небес на землю! Вы дутые воздушные шарики, которые легко проткнуть обычной вилкой", — заключил он.
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