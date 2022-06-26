Прах Юрия Шатунова частично будет захоронен в Германии, где певец жил продолжительное время, сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня от инфаркта. Ему было 48 лет.
"Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится", — сказал Кудряшов в беседе с РИА Новости.
В воскресенье, 26 июня в траурном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с Юрием Шатуновым. Проститься с певцом пришли сотни людей с букетами белых роз.
Последний концерт Шатунова состоялся 19 июня в Подольске (Московская область). Артист два раза исполнил песню "Белые розы" и назвал эту композицию вечной.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.