Началось прощание с Шатуновым: сотни людей пришли с букетами белых роз

В столице России в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с кумиром миллионов людей Юрием Шатуновым.

Отмечается, что сотни людей пришли проститься с певцом, в руках у большинства из них традиционно букеты из белых роз.

Возле траурного зала уже стоит огромная очередь из поклонников, коллег и друзей исполнителя.

Порядок контролируют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что 23 июня Шатунов умер от обширного инфаркта на фоне острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет.