В столице России в траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с кумиром миллионов людей Юрием Шатуновым.
Отмечается, что сотни людей пришли проститься с певцом, в руках у большинства из них традиционно букеты из белых роз.
Возле траурного зала уже стоит огромная очередь из поклонников, коллег и друзей исполнителя.
Порядок контролируют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что 23 июня Шатунов умер от обширного инфаркта на фоне острой сердечной недостаточности. Ему было всего 48 лет.
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Жители Киева утром 26 июня сообщили о множественных взрывах в столице Украины. Дальними бомбардировщиками ВКС России был нанесён мощный ракетный удар.