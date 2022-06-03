Российский тик-токер Даня Милохин заявил, что уехал из России в Казахстан. Причиной послужили финансовые проблемы.
"У меня есть планы покорить мир. Где жить в это время — нет никакой разницы", — подчеркнул блогер.
Вместе с этим он отметил, что ему приятнее жить на территории России. Однако, по мнению звезды, чтобы выполнить его цель, необходимо увидеть и другие места.
Как подчеркнул Милохин, плохое материальное положение возникло из-за закрытия TikTok в РФ. Блогер добавил, что прибыл в Алматы с продюсером Ярославом Андреевым для работы в местной индустрии развлечений.
Ранее украинские правоохранители не позволили тик-токеру посетить страну. Выяснилось, что он не смог сообщить задачи визита.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.