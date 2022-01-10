Власти Украины объяснили, почему запретили Дане Милохину въезд в страну

Представители правоохранительных органов Украины сообщили, что запретили въезд на территорию страны российскому репэру Дане Милохину по той причине, что он не смог точно сформулировать цель своего визита. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки в Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", — пишет газета.

Ранее Даня Милохин пожаловался подписчикам в Instagram, что ему запретили въезд на территорию Украины.

Ещё в августе 2015 года Минкульт Украины сформировал перечень российских исполнителей и других деятелей культуры, которым запрещено въезжать в страну, так они они представляют собой "угрозу национальной безопасности". Изначально в него входили Олег Газманов, Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон и другие известные исполнители из России. Этот список постоянно пополняется новыми именами.

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