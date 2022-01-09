Даню Милохина продержали в аэропорту Киева и отправили назад в РФ

Российский тиктокер Даня Милохин впал в немилость украинский властей. Звезде Интернета перекрыли путь на Украину.

Популярный блогер застрял в киевском аэропорту.

"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену", — пожаловался Милохин подписчикам в своём Instagram-аккаунте.

Запрет на въезд для Милохина стало неожиданностью.

"Чуваки, меня не пустили. Я — враг. Нас обратно развернули", — спустя время объяснил Даня поклонникам.

Геолокация на кадрах Милохина сообщала место и время инцидента: "Киев. 09:39".

Тиктокер в костюме розового цвета успел сделать серию селфи во время ожидания вердикта ведомства, координирующего въезд на территорию страны граждан РФ.

"Готов стать президентом", — подписал свои снимки Даня.

Выяснилось, что Милохин навлёк на себя гнев представителей Украины тем, что нарушил порядок въезда в Крым.

Даня Милохин — популярный блогер, на аккаунт которого в Instagram подписаны более трёх с половиной миллионов пользователей. В 2020 году, по версии российского издания Форбс, он занимал шестое место в списке наиболее высокооплачиваемых тиктокеров.

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