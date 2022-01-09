Российский тиктокер Даня Милохин впал в немилость украинский властей. Звезде Интернета перекрыли путь на Украину.
Популярный блогер застрял в киевском аэропорту.
"Мы прилетели в Киев, нас держат в плену", — пожаловался Милохин подписчикам в своём Instagram-аккаунте.
Запрет на въезд для Милохина стало неожиданностью.
"Чуваки, меня не пустили. Я — враг. Нас обратно развернули", — спустя время объяснил Даня поклонникам.
Геолокация на кадрах Милохина сообщала место и время инцидента: "Киев. 09:39".
Тиктокер в костюме розового цвета успел сделать серию селфи во время ожидания вердикта ведомства, координирующего въезд на территорию страны граждан РФ.
"Готов стать президентом", — подписал свои снимки Даня.
Выяснилось, что Милохин навлёк на себя гнев представителей Украины тем, что нарушил порядок въезда в Крым.
Даня Милохин — популярный блогер, на аккаунт которого в Instagram подписаны более трёх с половиной миллионов пользователей. В 2020 году, по версии российского издания Форбс, он занимал шестое место в списке наиболее высокооплачиваемых тиктокеров.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Жёсткие санкции Вашингтона против РФ могут "вернуться бумерангом" в год президентских выборов в США, сообщает CNN.