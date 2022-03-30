Даня Милохин об откровенной фотоссесии Евгении Медведевой: "Упс"

Топовый тик-токер Даня Милохин не мог в своих социальных сетях не отреагировать на фотоссессию Евгении Медведевой для обложки мужского журнала MAXIM.

Известная спортсменка в откровенной фотосессии для юбилейного номера апрель-май 2022 года снялась в раздельном красном бикини.

Напомним, молодым звездам приписывали роман из-за страстных поцелуев и объятий в танцах во время съемок "Ледникового периода". Однако позже выяснилось, что такие элементы любовных историй Даня и Евгения начали включать в свои номера, чтобы больше понравиться стареющим судьям проекта.

Вместе с тем Милохин и Медведева не раз заявляли, что их объединяет только дружба, и ни о каких романтических отношениях речи не идет.