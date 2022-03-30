Даня Милохин об откровенной фотоссесии Евгении Медведевой: "Упс"

Топовый тик-токер Даня Милохин не мог в своих социальных сетях не отреагировать на фотоссессию Евгении Медведевой для обложки мужского журнала MAXIM.
Известная спортсменка в откровенной фотосессии для юбилейного номера апрель-май 2022 года снялась в раздельном красном бикини.
Напомним, молодым звездам приписывали роман из-за страстных поцелуев и объятий в танцах во время съемок "Ледникового периода". Однако позже выяснилось, что такие элементы любовных историй Даня и Евгения начали включать в свои номера, чтобы больше понравиться стареющим судьям проекта.
Вместе с тем Милохин и Медведева не раз заявляли, что их объединяет только дружба, и ни о каких романтических отношениях речи не идет.
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Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.