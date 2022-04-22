Россияне о запрете на въезд украинских звёзд: без них проживём

В СМИ появилась информация о том, что целому ряду украинских звёзд запретили въезд в Россию на 50 лет. В "черный список" попали известные артисты и ведущие, такие как Андрей Данилко (Верка Сердючка), Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода, Антон Птушкин, Николай Серга и другие.

На эту новость отреагировал российский певец Николай Басков.

"Это правильно и логично. А вы как думаете?" — написал он в своей соцсети, обращаясь к подписчикам.

Поклонники певца оставили под постом более 2500 комментариев. В подавляющем большинстве они поддержали запрет на въезд для украинцев. А некоторые даже пошли дальше и попросили ввести такой же запрет и для отечественных звёзд, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.

"Правильно! Расширить список бы ещё!" "Хватит им кормиться с наших сцен. А потом нашим же салом по нашему же мусалу. Пусть там зарабатывают". "Нельзя позволять русофобам зарабатывать на нас". "Нашим тоже надо запретить, которые свалили заграницу". "Надеюсь, это правда! Пусть поют в эмигрантских кабаках!" "Кажется, список не полон, следует добавить отреченцев и стыдящихся". "А можно ещё конфисковать движимое и недвижимое?" "Это совершенно правильно! Не поддерживают страну, в которой кормятся, пусть живут в той, которую поддерживают". "Нужно не на 50 лет, а навсегда ЗАПРЕТ!!!" "Ауг туда же, Урганта и Собчак". "Это очень правильно и честно. Мы без них проживём". "Это просто подарок всем россиянам!!! Слава Богу, очищается Россия. Захотят вернуться, только через прощение и покаяние". "Правильно. Они никогда нас не любили, но деньги не пахнут. Сейчас показали свое истинное лицо и свою ненависть ко всему русскому". "Правильно!!! У нас свои хорошие артисты и ведущие есть!!! И патриоты России!"

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).