В СМИ появилась информация о том, что целому ряду украинских звёзд запретили въезд в Россию на 50 лет. В "черный список" попали известные артисты и ведущие, такие как Андрей Данилко (Верка Сердючка), Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода, Антон Птушкин, Николай Серга и другие.
На эту новость отреагировал российский певец Николай Басков.
"Это правильно и логично. А вы как думаете?" — написал он в своей соцсети, обращаясь к подписчикам.
Поклонники певца оставили под постом более 2500 комментариев. В подавляющем большинстве они поддержали запрет на въезд для украинцев. А некоторые даже пошли дальше и попросили ввести такой же запрет и для отечественных звёзд, покинувших Россию после начала спецоперации на Украине.
"Правильно! Расширить список бы ещё!"
"Хватит им кормиться с наших сцен. А потом нашим же салом по нашему же мусалу. Пусть там зарабатывают".
"Нельзя позволять русофобам зарабатывать на нас".
"Нашим тоже надо запретить, которые свалили заграницу".
"Надеюсь, это правда! Пусть поют в эмигрантских кабаках!"
"Кажется, список не полон, следует добавить отреченцев и стыдящихся".
"А можно ещё конфисковать движимое и недвижимое?"
"Это совершенно правильно! Не поддерживают страну, в которой кормятся, пусть живут в той, которую поддерживают".
"Нужно не на 50 лет, а навсегда ЗАПРЕТ!!!"
"Ауг туда же, Урганта и Собчак".
"Это очень правильно и честно. Мы без них проживём".
"Это просто подарок всем россиянам!!! Слава Богу, очищается Россия. Захотят вернуться, только через прощение и покаяние".
"Правильно. Они никогда нас не любили, но деньги не пахнут. Сейчас показали свое истинное лицо и свою ненависть ко всему русскому".
"Правильно!!! У нас свои хорошие артисты и ведущие есть!!! И патриоты России!"
(Орфография и пунктуация авторов сохранены).
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