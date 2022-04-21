Депутат Соловьёв об "изгнании" украинских артистов из РФ: "Зачем нам их музыка?"

Член Комитета Государственной Думы по культуре Сергей Соловьёв в беседе с Pravda.Ru прокомментировал запрет звёздам украинского происхождения приезжать в Россию.

Светлане Лободе, Алексею Потапенко и Анастасий Каменских (Потап и Настя), а также Андрею Данилко запретили появляться на территории РФ.

Много ли потеряла Россия от такого запрета, объяснил Сергей Соловьёв. Он считает, что перечисленные звёзды могли предложить россиянам только вульгарные песни.

Соловьёв отметил, что, если эти культурные деятели ставят под сомнение политику Российской Федерации, то в нашей стране им делать нечего.

"Для нас главный принципиальный вопрос: как вы относитесь к этому делу, которое мы сейчас реализуем. Россия сейчас единственная или одна из немногих стран, кто проводит вот эту тяжелейшую гуманитарную операцию по спасению не только Донецкой, а многих и других областей Украины. Это же очевидно", — объяснил представитель Госдумы.

Он осудил тех, кто потворствует фашизму.

"Зачем нам их концерты, зачем нам их музыка?" — задался вопросом Соловьёв.

Ранее экс-ведущий "Орла и решки" Антон Птушкин отменил выпуск про Поволжье из-за запрета появляться в России.