Чулпан Хаматова решила вернуть звание "Народной артистки России"

Российская актриса, одна из основателей благотворительного Фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова рассказала, что спокойно относится к своему званию "Народной артистки России" и не будет переживать, если его попросят вернуть.

"Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам", — приводит слова Хаматовой StarHit.

Актриса добавила, что при упоминании её имени к нему часто добавляют эту регалию, однако она против этого. Хаматова уверена, что звания ничего не значат для настоящего артиста.

В марте Чулпан Хаматова уехала в Латвию после того, как обозначила своё отношение к российской спецоперации на Украине. После этого её уволили из столичного театра "Современник".

Также с началом спецоперации за границу уехали и многие другие российские знаменитости, среди которых Максим Галкин, Алла Пугачёва, Эммануил Виторган, Анфиса Чехова, Айза Анохина и другие.