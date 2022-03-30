Актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра "Современник" по собственному желанию, заявила директор театра Татьяна Баранова в беседе с РИА Новости.
По её словам, увольнение произошло 23 марта.
Ранее Чулпан Хаматова выступила против спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине и переехала из России в Латвию. Она признавалась, что пока боится возвращаться на родину. В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой Хаматова рассказала, что устроилась на работу в рижский театр с зарплатой 800-950 евро. Большая часть этой суммы будет уходить на оплату коммунальных услуг за дом площадью 250 квадратных метров, который актриса сняла в элитном посёлке под Ригой.
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