Актриса Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"

Актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра "Современник" по собственному желанию, заявила директор театра Татьяна Баранова в беседе с РИА Новости.

По её словам, увольнение произошло 23 марта.

Ранее Чулпан Хаматова выступила против спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине и переехала из России в Латвию. Она признавалась, что пока боится возвращаться на родину. В беседе с журналисткой Екатериной Гордеевой Хаматова рассказала, что устроилась на работу в рижский театр с зарплатой 800-950 евро. Большая часть этой суммы будет уходить на оплату коммунальных услуг за дом площадью 250 квадратных метров, который актриса сняла в элитном посёлке под Ригой.