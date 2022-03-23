Чулпан Хаматова может "не потянуть" проживание в Латвии

Недавно выяснилось, что российская актриса Чулпан Хаматова перебралась на постоянное место жительства в Латвию, оставив хорошо оплачиваемую работу в российском кино и московских театрах. Такое решение артистке пришлось принять из-за позиции по поводу спецоперации РФ на Украине.

Ранее Хаматова призналась в беседе с Екатериной Гордеевой, что у неё не так много накоплений, которых хватит не более чем на 3-4 месяца. Тем более кстати звезде фильма "Страна глухих" пришлось предложение о работе в театре Риги, которое она получила на днях.

Однако по подсчётам журналистов, жизнь в собственном доме в элитном посёлке под Ригой может оказаться для Хаматовой неподъёмно дорогой.

"Заработать трудно. Особенно актрисе. Особенно русской актрисе. Жить дорого. Ежемесячная сумма коммунальных платежей за дом площадью в 250 кв. м обойдется от 450-550 евро в лучшем случае. Дороже московского раз в пять, семь. В следующем отопительном сезоне будет ещё больше, ближе к 700, подозреваю", — рассказал журналист Вадим Авва в материале для Woman.ru.

Работая актрисой в рижском театре, Хаматова будет получать порядка 800-950 евро. Больше половины этих денег будет уходить на оплату коммунальных услуг. А оставшегося должно как-то хватать на платное обучение для детей, питание, поездки и другие необходимые нужды.

Чулпан Хаматова уехала в Латвию после того, как выступила против спецоперации РФ на Украине, признаваясь, что пока боится возвращаться на родину.