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Автор Валентина Севрюгина

Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию

Культура

Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что покинула Россию и пока не намерена возвращаться. Об этом она сказала в интервью Екатерине Гордеевой. 

Чулпан Хаматова призналась, что боится возвращаться в Россию

Актриса поделилась, что на данный момент она находится в Латвии, куда приехала сразу после своего отпуска. По её словам, средств у неё осталось на то, чтобы максимум 3-4 месяца прожить без работы.

Хаматова призналась, что она боится возвращаться на родину. При это она подчеркнула, что не хочет терять совесть и себя. 

Она также добавила, что сейчас её благотворительный фонд в России продолжает работать, и она останется его учредителем.

Напомним, что Хаматова поставила свою подпись в письме представителей благотворительных фондов, которое было адресовано президенту России Владимиру Путину после начала спецоперации на Украине.

Ранее появилась информация о том, что актриса и учредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова некоторое время назад приобрела участок земли в Латвии. И в связи с этим автоматически получила вид на жительство в этой стране.

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Чулпан Хаматова: «Я очень люблю свою Родину» // «Скажи Гордеевой»
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Сергей Каргашин
Темы россия чулпан хаматова
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