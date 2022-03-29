Наташа Королёва ответила всем насчёт слухов о своём отъезде в США

Российская исполнительница Наташа Королёва не смогла промолчать, когда её заподозрили в отъезде за границу, в США. Певица выложила пост на эту тему в своём Telegram-канале.

Исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" в качестве доказательства того, что она находится в России, записала видео из Санкт-Петербурга, подтверждающее, что она находится именно в этом городе, прибыв туда из Москвы.

На видеозаписи видно, что Королёва отдыхает в гостиничном номере одной из петербургских гостиниц. В кадре с Королёвой оказался также её сын, Архип.

"Ну здравствуй, мой любимый город! Питер всегда спасает, он из всех бед выручает, знает он, что меня гложет, и мне непременно поможет", — подписала видео артистка.

Наташу Королёву неспроста заподозрили в отъезде из России на фоне проведения спецоперации РФ на Украине, ведь именно так поступили многие российские звёзды. Они массово уехали в другие страны, сообщив о том, что отбыли всего лишь в "запланированный отпуск".