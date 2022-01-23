Наташе Королёвой запретили въезд в Литву

Литва запретила въезд российским исполнителям Наташе Королёвой и Хабибу. Их концерты должны были состояться в стране, сообщает радио LRT.

Уточняется, что департамент миграции при МВД Литвы распорядился о том, чтобы Королёва и Хабиб не могли посетить республику до 21 января 2027 года.

Известно, что обращение в МИД поступило от председателя комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринаса Касчюнаса и депутата Витаутаса Юозапайтиса, которые попросили оценить идеологическую подоплёку намеченных гастролей в страну. Они отметили, что данные исполнители выступали с концертами в Крыму, и потребовали внести их в список нежелательных персон в стране.

Ранее cемьи шести человек, погибших в Литве в результате событий января 1991 года, подали иск в суд против тогдашнего президента СССР Михаила Горбачёва, обвинив его в убийствах четырёх человек.

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