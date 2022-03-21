Психолог Степанова назвала сбежавших за границу звёзд "крысками"

Психолог Вероника Степанова в достаточно резких выражениях высказалась по поводу спешного отъезда за границу российских звёзд, которые массово предпочли сбежать в тёплые края в сложные для страны времена.

Степанова убеждена, что российские исполнители, актёры и шоумены рано или поздно вернутся на родину, потому что хорошие доходы ждут их исключительно на родине, а за рубежом зарабатывать им негде, поскольку там их "никто не ждёт".

По словам эксперта, звёзды-перебежчики просто "оборзели", если так быстро подстраиваются под меняющиеся обстоятельства, думая прежде всего о собственном комфорте.

"Все эти крыски, которые сбежали, что вы думаете, они останутся в Израиле? Нужны они там? Нет, конечно! Они все вернутся обратно. И как ни в чём не бывало продолжат сотрудничать дальше и жрать в три горла", — возмутилась Степанова в эфире своего YouTube-канала.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва и Максим Галкин, Иван Ургант, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен