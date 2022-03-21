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Автор Светлана Нерадовская

Психолог Степанова назвала сбежавших за границу звёзд "крысками"

Шоу-бизнес

Психолог Вероника Степанова в достаточно резких выражениях высказалась по поводу спешного отъезда за границу российских звёзд, которые массово предпочли сбежать в тёплые края в сложные для страны времена.

Психолог Степанова назвала сбежавших за границу звёзд "крысками"

Степанова убеждена, что российские исполнители, актёры и шоумены рано или поздно вернутся на родину, потому что хорошие доходы ждут их исключительно на родине, а за рубежом зарабатывать им негде, поскольку там их "никто не ждёт".

По словам эксперта, звёзды-перебежчики просто "оборзели", если так быстро подстраиваются под меняющиеся обстоятельства, думая прежде всего о собственном комфорте.

"Все эти крыски, которые сбежали, что вы думаете, они останутся в Израиле? Нужны они там? Нет, конечно! Они все вернутся обратно. И как ни в чём не бывало продолжат сотрудничать дальше и жрать в три горла", — возмутилась Степанова в эфире своего YouTube-канала.

После начала российской спецоперации на Украине многие российские знаменитости в спешном порядке уехали из страны, говоря, что "уезжают в запланированный отпуск", но скоро непременно вернутся. Среди покинувших Россию значатся Алла Пугачёва и Максим Галкин, Иван Ургант, Семён Слепаков, певица Жасмин, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Валерий Леонтьев, Рената Литвинова, Ксения Бородина, Эммануил Виторган и другие.

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Собчак гражданка США? / Жена борода / Голубые звёзды и их жены
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Темы россия вероника степанова
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