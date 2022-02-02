После расставания с возлюбленным Волочкова опубликовала пикантные фото

Сразу после объявления о разрыве с возлюбленным балерина Анастасия Волочкова порадовала поклонников снимками, на которых она демонстрирует несколько комплектов откровенного нижнего белья.

"В ходе последних событий и провокаций эта красота заставила меня улыбнуться", — написала Волочкова в своём Instagram.

Танцовщица попросила фанатов написать, какой из четырёх представленных комплектов ей идёт больше.

Восторженные ответы подписчиков не заставили себя ждать. Они похвалили её внешность и фигуру, предположив, что так артистка хочет показать своему уже бывшему возлюбленному Сергею Кузнецову, чего именно он лишился в её лице. Многим показалось, что фотосессия в белье — это своего рода месть бывшему.

"Зачем ему назло такое выставлять? Толку не будет", "Это для Серёжи подборочка, чтоб жалел, какую красоту потерял", "Пусть бывший жалеет о том, что упустил такую красотку!", "Никогда не плачь больше из-за мужиков. Себя любить надо больше всех!" — написали поклонники.

Накануне Волочкова объявила, что рассталась со своим новым женихом из-за его "предательства и лицемерия", добавив при этом, что "он прекрасный человек, и она никому не позволит его обижать". Сам экс-возлюбленный балерины сообщил, что это он принял решение расстаться с артисткой, потому что "она делала такие вещи, которые он не может простить".

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