Волочкова разорвала отношения с новым возлюбленным спустя месяц после знакомства

Балерина Анастасия Волочкова приняла решение расстаться со своим новым возлюбленным Сергеем Кузнецовым, спустя месяц после начала страстного романа.

Знаменитость сама рассказала о переменах в своей личной жизни в Instagram.

Встреча Волочковой и её нового поклонника произошла в декабре на телешоу "Давай поженимся!". Большую часть времени с момента знакомства пара провела на Мальдивах, на уединённой вилле, купаясь в лазурном океане и нежась на белоснежном песке.

Волочкова делилась с поклонниками красивыми моментами мальдивского отдыха, постоянно повторяя, что она очень счастлива рядом с Сергеем. Было заметно, что её чувства взаимны — возлюбленный постоянно был рядом, ухаживал за звездой, старался рассмешить и искренне ею восхищался.

Тем более неожиданной оказалось сообщение Волочковой о завершении этого красивого романа. По словам знаменитости, поклонник просто пиарился за её счёт.

"Лицемерие и предательство — это очень некрасивые качества человека… Я тяжелее всего переживаю разочарование в людях, которым верила и открывала душу… Случилось то, чего следовало ожидать… Когда мужчине кроме самопиара ничего более не нужно, это низко… Я это всё проходила в жизни, и не раз…" — написала Волочкова.

Ранее в Сети появилась информация, что новый возлюбленный балерины подозревался в грабеже и был судим, поэтому и покинул Украину, в которой сейчас числится в розыске. В ответ на это Волочкова говорила, что её не интересует, что было в жизни её возлюбленного до неё, главное то, как он к ней относится, и что они счастливы вместе.

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