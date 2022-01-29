Настасья Самбурская заявила, что больше не будет отдыхать в Доминикане

Актриса Настасья Самбурская осталась недовольна своим отдыхом в Доминикане. По её мнению, цены на отдых в этой стране намного выше, чем уровень сервиса.

Артистка сообщила, что выбрала для своего отпуска отель "пять звёзд", однако по факту он едва ли соответствовал "черырёхзвёздочному". Актрисе не понравилось ни обращение персонала с клиентами, ни постоянный ветер.

"Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами, за то, что ты заплатил и ещё имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют, через раз. Постоянный ветер, при 28 градусах я периодически сидела на пляже в пледе. Единственный плюс от такой погоды — нет пигментации на лице", — написала Самбурская в микроблоге в Instagram.

Также звезда заявила, что достопримечательностей в этой пляжной стране почти нет, и здесь "особо смотреть нечего". Артистку не впечатлили экскурсии на плантации какао и кофе, на которых она успела побывать. Единственное, что понравилось Самбурской в Доминикане — "на квадроциклах погонять по береговой линии, покормить и попоить собак кокосом".

Последней каплей разочарования у артистки в этой стране стал привезённый оттуда коронавирус, хотя она и призналась, что перенесла его достаточно легко, "отделалась лёгким испугом".

При этом актриса призналась, что переживает по поводу возможных постковидных последствий.

"Но какие будут последствия — ещё непонятно. После моего первого опыта перенесённого ковида в декабре 20-го, я до сих пор огребаю побочку. Так что берегите себя по-возможности", — написала Самбурская.

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