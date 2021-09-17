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Самбурская волнуется, что всплывут её откровенные снимки

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Универа" Настасья Самбурская рассказала, что один раз совершила непростительную ошибку и теперь боится, что её "подвиги" станут достоянием общественности. Актриса опасается очутиться на месте Артёма Дзюбы.

Самбурская волнуется, что всплывут её откровенные снимки

Необдуманные поступки дорого обходятся известным людям. Находятся те, кто желает заработать на откровенном контенте, который звёзды распространили по глупости.

Артём Дзюба, например, в полной мере расплатился за свой конфуз. Про видео с нападающим ФК "Зенит" не пошутил только ленивый.

Настасья Самбурская не производит впечатление наивной женщины, однако и она однажды совершила ошибку, которая не даёт ей покоя.

Звезда призналась, что однажды увлеклась и отправила поклоннику откровенные снимки.

"В одних отношениях мне лишь раз захотелось отправить парню интимфотки. Он мне стал свои фотографии присылать. Шлет и шлет, шлет и шлет. Все присылал — и лицо, и другие части тела. А у меня нет такого желания. И только однажды я прислала. И если честно, я теперь переживаю — как бы он кому их не показал. Хотя там, в принципе, все красиво. Люди же, бывает, хотят отомстить, если ты его, например, бросила. Или просто понтануться. Типа, смотри, я такой крутой, мне Самбурская сиськи отправляла", — призналась Настасья в интернет-шоу Карена Адамяна "50 вопросов".

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САМБУРСКАЯ - про голые фото, Бузову, Бентли и Инстасамку / 50 ВОПРОСОВ
Автор: Елена Былкина
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