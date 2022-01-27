Александр Буйнов показал виновника своего падения с лестницы

Александр Буйнов, который недавно перенёс сложную операцию, показал, из-за кого попал на хирургический стол. Певец сумел простить виновника своего падения с высоты.

В день сороковин Александра Градского Буйнов упал с лестницы в своём загородном доме и серьёзно повредил руку. Травма привела артиста на операционный стол.

"Закрытый, оскольчатый перелом дистального эпифиза левой лучевой кости со смещением отломков, отрыв шиловидного отростка локтевой кости левого лучезапястного сустава", — звучал пугающий диагноз, который Буйнову поставили медики.

В итоге военные хирурги госпиталя РВСН вставили певцу в руку специальные спицы, чтобы устранить смещение.

Исполнитель хита "Московский пустой бамбук" ранее признался, что виновником происшествия стал его пёс, за которым артист погнался, спускаясь с лестницы.

"Привет, друзья! Вот вам Марчик! Пока рука "не работает" он будет здесь вместо меня", — написал Буйнов под видео с очаровательной собакой.

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