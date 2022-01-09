Александр Буйнов рассказал о несчастном случае, который произошёл с ним в сороковой день после смерти Градского. Певец подметил для себя это совпадение.
В святочные дни Александр Буйнов был вынужден обратиться за экстренной медицинской помощью.
Исполнитель хита "Я московский пустой бамбук" рассказал своим поклонникам в Instagram, что травмировал руку, упав с лестницы.
71-летний певец объяснил, что злосчастье приключилось с ним в его загородном доме, когда он решил поиграть со своим четвероногим другом. Исполнитель рассказал, что свалился с лестницы, упав "на ровном месте", когда пытался поспеть за своим псом.
К счастью рядом с артистом оказалась его супруга Елена. Она сумела зафиксировать травмированную руку самодельной шиной.
"Левая рука. Поскользнулся на ровном месте, на лестнице, пошёл за собакой. Вот и весь весёлый репортаж", — отметил народный артист РФ.
Особенно насторожило музыканта то, что неприятность произошла с ним в день памяти его знаменитого тёзки — Александра Градского.
"Сегодня сороковины Градского… Я сломал руку, левую… как-то так", — пожаловался артист.
В 2020 году Буйнова подвело здоровье, певец перенёс операцию, но предпочёл скрыть от публики подробности хирургического вмешательства. Он лишь отметил, что половина страны "живёт без этого".
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