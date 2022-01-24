Наташа Королёва о запрете на въезд в Литву: "Испанский стыд!"

Певица Наташа Королёва прокомментировала запрет литовских властей на её въезд в страну до 2027 года. По словам звезды, это решение вызывает только "улыбку с горечью и недоумением".

Впрочем, певица выразила и недоумение по поводу такого решения литовских властей. По её словам, в 2020 году никому концерты в Вильнюсе не помешали.

"Ну просто нелепица какая-то. Мир окончательно перевернулся с ног на голову… И невольно испытываешь испанский стыд за таких представителей власти, которые, пропагандируя "свободу", требуют "оценки геополитической обстановки", — рассказала певица в беседе с РБК. — "Хочется задать вопрос: а где был господин Касчюнас в 2020 году, или, может, он недавно занял кресло председателя парламентского комитета по национальной безопасности и обороне и ему необходимо выслужиться?".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что литовские власти запретили въезд на территорию страны некоторым артистам. В список персон нон грата попала Наташа Королёва и российский исполнитель Хабиб. Одной из причин такого решения в Вильнюсе назвали "геополитическую обстановку" и то, что звёзды давали концерты в Крыму.

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