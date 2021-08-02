Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"

Ситуация с мигрантами на литовско-белорусской границе, которую ранее в Вильнюсе громко окрестили "гибридной войной режима Лукашенко", продолжает ухудшаться. Как оказалось, на литовских пограничных заставах после "жарких" выходных закончилось место для содержания мигрантов.

Напомним, что с начала года на границе Литвы и Белоруссии литовские пограничники поймали уже более 3 500 нелегалов. И это привело к проблемам.

"Мест для размещения мигрантов на погранзаставах не осталось", — рассказал для LRT начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

Он отметил: всего на границе с Белоруссией вопросом с мигрантами заняты силы 17 пограничных застав. На прошлой неделе мигрантов, которых удалось поймать, перевезли с застав на полигон, однако после выходных ситуация вернулась на круги своя.

"Выходные для пограничников были жаркими. В воскресенье [1 августа] задержано 289 нелегальных мигрантов — самое большое число за сутки с начала года", — уточнил генерал.

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