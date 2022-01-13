Асмус подняла упавшую активность с помощью красивого мужчины

Кристина Асмус заинтриговала публику фото с красавцем-мужчиной. Актриса осыпала своего друга комплиментами.

Звезда сериала "Интерны" делится своими рецептами для поднятия активности. Вероятно, актриса имеет ввиду активность подписчиков на своей страничке в Instagram.

Звезда уверена, что безотказными методами привлечь к себе внимание является откровенный контент с голой ж***. На такие меры Кристина не решилась, зато опубликовала снимок с таинственным красавцем.

"Милош! Друг! Мы на этих съёмках столько прошли с тобой…, что кажется мы уже с детства знакомы. @bikovic, ты очень думающий, ищущий, чувствительный, сложносочинённый, тонкий, глубокий артист. Ты не боишься быть смешным и нелепым. Поэтому, ты не должен обидеться на эти фотки с площадки в Др" — написала экс-супруга Гарика Харламова под фото с коллегой.

Из поста Асмус стало известно, что партнёр актрисы по фильму "Хочу замуж" Милош Бикович — серб по национальности. Если верить данным Википедии, то сердце актёра сейчас свободно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.