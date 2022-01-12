Асмус спровоцировала слухи о своей беременности: "Второй ребёнок?"

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус показала объёмный живот и заставила публику думать, что она беременна.

Кристина Асмус

Экс-супруга Гарика Харламова умеет привлечь внимание к своей персоне. Актриса обладает отменным чувством юмора, каждый раз давая публике повод поразмышлять над её провокативным контентом.

Кристина разместила в Instagram-аккаунте фото, на котором она лежит с огромным животом и смотрит в камеру блаженным взглядом сытого человека.

"Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас + сколько за новогодние?" — поинтересовалась у подписчиков Асмус.

Мысли фолловеров пошли, однако, в другую сторону. Они стали шутить по поводу возможной беременности актрисы.

"Назови его Морган Фримен"; "Ждём заголовки "беременная Асмус"; "Второй ребёнок?"; "Она реально беременна?"; "От кого беременна?" — пишут наперебой интернет-пользователи под постом актрисы.

У Кристины Асмус есть дочь Анастасия от Гарика Харламова. 5 января девочке исполнилось восемь лет. Актриса подвела итоги прошедшего года и обратилась к отцу своей дочери с лестными словами. Кристина отметила, что Гарик открылся для неё после развода с неожиданных сторон.

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