Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус показала объёмный живот и заставила публику думать, что она беременна.
Экс-супруга Гарика Харламова умеет привлечь внимание к своей персоне. Актриса обладает отменным чувством юмора, каждый раз давая публике повод поразмышлять над её провокативным контентом.
Кристина разместила в Instagram-аккаунте фото, на котором она лежит с огромным животом и смотрит в камеру блаженным взглядом сытого человека.
"Как первые рабочие дни? Бодрячком? Кстати, у вас + сколько за новогодние?" — поинтересовалась у подписчиков Асмус.
Мысли фолловеров пошли, однако, в другую сторону. Они стали шутить по поводу возможной беременности актрисы.
"Назови его Морган Фримен";
"Ждём заголовки "беременная Асмус";
"Второй ребёнок?";
"Она реально беременна?";
"От кого беременна?" — пишут наперебой интернет-пользователи под постом актрисы.
У Кристины Асмус есть дочь Анастасия от Гарика Харламова. 5 января девочке исполнилось восемь лет. Актриса подвела итоги прошедшего года и обратилась к отцу своей дочери с лестными словами. Кристина отметила, что Гарик открылся для неё после развода с неожиданных сторон.
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