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Автор Елена Былкина

Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом

Шоу-бизнес

Юлию Барановскую заподозрили в отношениях с Григорием Лепсом. Причиной крушения брака исполнителя хита "Рюмка водки на столе", стала якобы интрижка Лепса с телеведущей. 

Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом

Такую версию развала семьи Лепса выдвинула певица Милена Дейнега. Она заявила, что супруга Лепса Анна Шаплыкова подала на развод, так как ей стало известно о романе мужа с бывшей женой Андрея Аршавина.

Юлия Барановская с негодованием встретила данные предположения. Она посоветовала журналистам обратиться за информацией к той певице. которая распускает подобные слухи. 

"Ну пускай, звоните певице этой, ещё кому-то звоните, мне-то что звоните?" —  цитирует слова Барановской NEWS.ru.

36-летней телеведущей часто приписывают романы с солидными по возрасту мужчинами. Её подозревают в романе с коллегой по шоу "Мужское/ Женское" Александром Гордом. Некоторое время множились слухи о её романе с коллегой по шоу "Модный приговор" Александром Васильевым. Барановская однажды пошутила, что была бы не прочь, если бы ей приписали роман с Егором Кридом. 

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Барановская? отношения с Григорием Лепсом
Автор: Елена Былкина
Темы егор крид григорий лепс андрей аршавин юлия барановская александр гордон
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