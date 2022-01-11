Барановская ответила на слухи о романе с Лепсом

Юлию Барановскую заподозрили в отношениях с Григорием Лепсом. Причиной крушения брака исполнителя хита "Рюмка водки на столе", стала якобы интрижка Лепса с телеведущей.

Такую версию развала семьи Лепса выдвинула певица Милена Дейнега. Она заявила, что супруга Лепса Анна Шаплыкова подала на развод, так как ей стало известно о романе мужа с бывшей женой Андрея Аршавина.

Юлия Барановская с негодованием встретила данные предположения. Она посоветовала журналистам обратиться за информацией к той певице. которая распускает подобные слухи.

"Ну пускай, звоните певице этой, ещё кому-то звоните, мне-то что звоните?" — цитирует слова Барановской NEWS.ru.

36-летней телеведущей часто приписывают романы с солидными по возрасту мужчинами. Её подозревают в романе с коллегой по шоу "Мужское/ Женское" Александром Гордом. Некоторое время множились слухи о её романе с коллегой по шоу "Модный приговор" Александром Васильевым. Барановская однажды пошутила, что была бы не прочь, если бы ей приписали роман с Егором Кридом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.