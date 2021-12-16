Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку

Юлия Барановская сфотографировалась с симпатичным мужчиной возле своего особняка. Красавец оказался волшебником, который исполнил мечту телеведущей. Теперь её жизнь похожа на сказку.

Подписчики Барановкой, увидев снимок знаменитости в компании импозантного мужчины, были по-настоящему заинтригованы. Поклонники телеведущей решили, что Юлия, наконец, обрела счастье в личной жизни.

Выяснилось, однако, что мужчина хоть и осчастливил звезду, но сделал это иначе, чем все думали.

Барановская выразила свой восторг по поводу преображения её дома.

"У меня всегда была мечта — чтобы под Новый год весь дом сиял, искрился огоньками, заряжал прохожих этим невероятным чувством предвкушения Нового года, искреннего и беззаботного счастья", — пишет Юлия в своём Instagram-аккаунте.

Своего таинственного спутника Барановская назвала Дедом Морозом, потому что он превратил её дом в сказочное место, где живёт волшебная атмосфера Нового года.

"Они осуществили мою давнюю мечту. Возвращаюсь каждый день домой с работы и попадаю в настоящую новогоднюю сказку", — пишет восторженная звезда.

Фолловеры Юлии были немного разочарованы, так как красавец-мужчина оказался просто представителем компании, занимающейся праздничным украшением домов.

"Ну вот, а все ждали что-то интригующее", — писали в Сети.

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