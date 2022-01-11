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Автор Елена Былкина

Волочкову высмеяли за фото в купальнике с втянутым животом

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова перестаралась, пытаясь выглядеть стройнее на фото. Балерина втянула живот так, что у фолловеров перехватило дыхание.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова

Экс-прима "Большого театра" отдыхает на Мальдивах с новым возлюбленным по имени Сергей. Балерина не только не скрывает своего бойфренда, но и привлекает его к созданию интересного контента в своём Instagram.

45-летняя танцовщица демонстрирует свою шикарную фигуру. При этом Анастасия пытается казаться ещё стройнее, втягивая живот так, что становятся видны её рёбра.

Одно такое фото на пляже в купальнике позабавило подписчиков. Напряжение балерины передалось и её интернет-аудитории. Анастасии посоветовали не задерживать так натужно дыхание.

"Живот сильно втягивала что-то";

"Выдыхай, бобёр", — писали в Сети под постом Волочковой.

Поклонники балерины отметили, что в компании с новым бойфрендом Волочкова просто расцвела.

"Настя расцвела, и имя её в устах Сергея звучит красиво";

"В этот раз у Вас всё лучше чем обычно. И даже купальники вполне приличные и красивые! Тоже самое можно сказать и о фото! Счастья Вам!";

"Это эстетично b красиво! За столько дней отдыха нет фото со шпагатом, это уже рекорд. Сергей делает очень хорошие фото, любо смотреть на вас", — хвалили балерину подписчики.

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Автор: Елена Былкина
Темы анастасия волочкова
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