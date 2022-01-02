Волочкова показала своего нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова умеет радоваться жизни, и охотно делится моментами счастья с пользователями Сети. Судя по сообщениям танцовщицы в Instagram, она счастлива, потому что опять влюблена.

Волочкова с радостью продемонстрировала в последних видео и фото своё прекрасное настроение. В сторис подписчики артистки могли наблюдать за тем, как она катается по лестнице в своём доме на надувном матрасе. Поклонники предположили, что снимал веселье на камеру новый мужчина танцовщицы, потому что за кадром можно было различить его негромкий смех.

Волочкова поделилась на своей странице фото со своим новым избранником. Поклонники могли во всех подробностях разглядеть атлетичную фигуру мужчины, оценить накаченные мускулы и высокий рост — всё, кроме его лица, которое балерина закрыла смайликом с изображением тигриной морды. Себе же Волочкова добавила на голову огромную золотую корону.

В комментариях поклонники отметили, что в её возрасте лучше уже не менять мужчин так часто, по крайней мере, не каждую неделю, иронично заметили они. Пользователям теперь не даёт покоя вопрос, кем же является новый мужчина Волочковой.

"Это уже неприлично, так мужиков менять… Хоть бы в тихую, что ли", "Уже не Володя?", "Володя, немного подкачался", "Скорее это Миша", "Очередной Олег", "Похоже из фитнес клуба тренера арендовала", "Курбан Омаров? Похож", — гадают поклонники.

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