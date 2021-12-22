Волочкова хочет выдать правду после рождении ребёнка у экс-супруга

Жена бывшего мужа Волочковой Елена Николаева родила сына от Игоря Вдовина. Событие не оставила без своего внимания балерина.

Телеведущая Елена Николаева рассказала о прибавлении в семье в своём Instagram-аккаунте. Звезда ТВ опубликовала снимок, на котором смотрит на новорождённого малыша.

"21.12.2021 Боже, у меня есть сын", — написала под фото 35-летняя жена Вдовина.

В Сети осыпали женщину поздравлениями. Ей и малышу желали здоровья.

Анастасия Волочкова объяснила, что пока она занята судебными тяжбами. Балерина уверила, что готова ответить на все вопросы и предложила встретиться со всеми желающими в неформальной обстановке.

"Давайте, как в прошлый раз, встретимся в кафе напротив здания Тверского суда. Чтобы Вы не замёрзли. "Вьетплюс". Кажется, называется. Буду рада поведать вам правду из первых уст", — цитирует слова Волочковой "Экспресс-газета".

Ранее экс-прима Большого театра встретилась с врачом, помогающим в зачатии.

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