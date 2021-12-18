Волочкова встретилась с врачом, помогающим в зачатии

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова похвалила врача, который помогает женщинам забеременеть. С медиком балерина встретилась в клинике.

Анастасия Волочкова написала хвалебный пост в адрес врача.

"На днях я побывала в клинике @everon_clinic моей дорогой Ирины Орджоникидзе. Я счастлива дружить с ее семьей. Это целая династия врачей! Ирина Семёновна имеет стаж 42-х летний. Совершает чудеса во многих направлениях. У неё получается помогать в зачатии детей даже тем, кому поставлены были диагнозы бесплодия. И всё, что связано с эндокринной системой-это тоже к ней", — написала звезда в своём Instagram-аккаунте.

Балерина объяснила, что её в клинику привела необходимость получить стоматологическую помощь.

Ранее танцовщица обрушилась на журналистов, которые неверно истолковали информацию о смерти её кота. В СМИ появилась информация о том, что Волочкова сделала чучело из своего питомца. Танцовщица уверила, что в спальне у неё хранится не чучело, а игрушка в форме кота, которую ей подарили дети.

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