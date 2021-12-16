Волочкова ответила на слухи о чучеле кота в своей спальне

Волочкова обрушилась на журналистов, которые непочтительно отнеслись к её умершему коту. Масла в огонь подлил ветеринар, которого ужаснула история про чучело кота в особняке танцовщицы.

История с домашними любимцами Волочковой набирает обороты. Началось всё с того, что Анастасия пожаловалась подписчикам, что её любимый котик "сгорел за два дня".

Эту историю в пересказе журналистов услышал ветеринарный врач Иван Малышев. Его просили прокомментировать, не опасно ли держать в доме чучело умершего от онкологии животного, как это делает известная балерина.

После этого новости о чучеле кота появились в разных СМИ в невероятных интерпретациях.

Волочкову возмутило то, что СМИ позволяют себе хайповать на её утрате.

"Журналисты! А совесть у Вас есть?! Нет! У меня котик умер два месяца назад… И я никому не сказала… Так Вы, узнав об этом спустя два месяца, уже и сейчас делаете мерзопакостную сенсацию!" — негодует экс-прима Большого театра.

Волочкова уверяет, что в её спальне стоит вовсе не чучело кота, а всего лишь игрушка, которую ей подарили дети, участницы спектакля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.