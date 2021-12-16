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Волочкова ответила на слухи о чучеле кота в своей спальне

Шоу-бизнес

Волочкова обрушилась на журналистов, которые непочтительно отнеслись к её умершему коту. Масла в огонь подлил ветеринар, которого ужаснула история про чучело кота в особняке танцовщицы.

Волочкова ответила на слухи о чучеле кота в своей спальне

История с домашними любимцами Волочковой набирает обороты. Началось всё с того, что Анастасия пожаловалась подписчикам, что её любимый котик "сгорел за два дня".

Эту историю в пересказе журналистов услышал ветеринарный врач Иван Малышев. Его просили прокомментировать, не опасно ли держать в доме чучело умершего от онкологии животного, как это делает известная балерина.

После этого новости о чучеле кота появились в разных СМИ в невероятных интерпретациях.

Волочкову возмутило то, что СМИ позволяют себе хайповать на её утрате.

"Журналисты! А совесть у Вас есть?! Нет! У меня котик умер два месяца назад… И я никому не сказала… Так Вы, узнав об этом спустя два месяца, уже и сейчас делаете мерзопакостную сенсацию!" — негодует экс-прима Большого театра.

Волочкова уверяет, что в её спальне стоит вовсе не чучело кота, а всего лишь игрушка, которую ей подарили дети, участницы спектакля.

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Волочкова. Выдумка журналистов про чучело кота в спальне
Автор: Елена Былкина
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