Ветеринарного врача ужаснула история умершего кота Волочковой

Ветеринарный врач Иван Малышев написал пост в своём Facebook, посвящённый странностям поведения некой балерины. Даже опытного ветеринара поступок танцовщицы шокировал.

Иван Салышев узнал пугающую историю о судьбе кота экс-примы Большого театра от журналистов. Представители СМИ рассказали медику о том, как поступила Волочкова со своим умершим котом.

Достоверность этой истории ещё не подтверждена, однако медик воспринял рассказ корреспондентов за чистую монету.

Своими впечатлениями врач поделился в социальной сети.

"Был кот, умер, потом из него сделали чучело, поставили хозяйке в спальню, а теперь она переживает: не подцеплю ли я от него онкологию, не чревато ли последствиями? Конечно, чревато! Не онкологии надо бояться, надо бояться, что у тебя в спальне стоит чучело кота и ты на него смотришь каждый день. Вот что страшно", — написал доктор в своём микроблоге.

Замечено, что коты в доме балерины долго не живут. Никто из братьев наших меньших не протянул в особняке Анастасии более пяти лет. Кто-то погибал от зубов бродячих собак, а последний кот по кличке Лакки ушёл в мир иной от онкологии.

Волочкова обзавелась новым любимцем — элитным котом породы золотистая британская шиншилла стоимостью полмиллиона рублей. Звезда не хочет выпускать пушистого друга на улицу, чтобы не подвергать его опасности. Подписчики всерьёз обеспокоены судьбой питомца знаменитости, которого она назвала Ричардом.

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