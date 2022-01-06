Дана Борисова опубликовала "честное" фото в купальнике

Телеведущая Дана Борисова решила поделиться с поклонниками "честным" фото в бикини, сделанном на египетском пляже.

Звезда приняла непростое для себя решение показать свою настоящую фигуру в Instagram, без отработки, ретуши и фильтров.

"Отдыхаю с семьёй в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой. Солнечно, температура 21-23 градуса, не особо ветрено, исключая, конечно, потоп и чрезвычайную ситуацию в день прилёта, когда самолёт три часа летал над городом и, в итоге, приземлился в совершенно другом месте", — подписала знаменитость фото.

На фото Борисова стоит в бикини в бело-голубую мелкую клетку и крупных солнечных очках. Звезда улыбается и, по-видимому, вполне довольна тем, как сейчас выглядит.

Поклонники оценили естественность и честность телеведущей.

"Так приятно смотреть на нормальные, живые фото, без позёрства и дикой ретуши", "Красотка! Без всяких фильтров", "Уважаю людей, не использующих ретушь и фильтр. Быть таким, какой ты есть, это мужество и честь", — написали подписчики в комментариях.

Месяц назад, в начале декабря, Борисова липосакцию, откачав лишний жир из проблемных зон. Она признавалась, что долго пыталась похудеть сама, но никакие диеты и голодания ей не помогали — ей не удавалось сбросить больше одного-полутора килограммов. Поэтому звезда решила обратиться за помощью к хирургу.

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