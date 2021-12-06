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Борисова отправила дочь жить к отцу: "Последний месяц был конфликтный"

Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о конфликте с дочерью Полиной. Разногласия с наследницей закончились тем, что Дана отправила девочку не перевоспитание к отцу.

Борисова отправила дочь жить к отцу: "Последний месяц был конфликтный"

Звезда "Армейского магазина" не может справиться с дочерью, которая забросила учёбу в школе. Четырнадцатилетняя девочка, по словам Борисовой, прогуливает школу и получает двойки.

Борисова также рассказала о том, что расстаться с наследницей ей пришлось также из-за того, что она переболела коронавирусом. Звезда ТВ рассказала, что болезнь проявлялась у неё в виде кашля и небольшой температуры.

О том, что это был именно COVID-19, Борисова узнала по анализам. В её крови обнаружили антитела. Чтобы обезопасить дочь, телеведущая отправила её жить к дедушке, бабушке и отцу.

Борисова спросила у подписчиков совета, как поступать, если ребёнок отбился от рук и ведёт себя непозволительно.

"Вы планируете заниматься дочерью? В лагерь она одна, вы в отпуск без неё, конечно мы все работаем, но по вечерам-то надо время хоть иногда вместе проводить, гулять, ходить в кино. Хотя в любом случае вас жалко, ситуация г***** у вас", — писали интернет-пользователи под постом Даны.

Борисова не согласилась с нападками.

"Лагерь на то и лагерь, чтобы хоть в 14 лет становиться самостоятельной. В отпуск не вожу? Здрасьте, приехали, по несколько раз в год вместе ездим. Хотя порой очень хочется побыть одной! В ковидную Феодосию её даже за собой потащила", — объяснила телеведущая.

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Что происходит с дочерью Даны Борисовой
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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