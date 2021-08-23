"Мальчик бешенный": Дана Борисова высказалась об избиении сына Пьехи

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова встала на сторону соседки семьи Стаса Пьехи. Телеведущая одна из немногих поддержала Ирину Безбородову, которую обвиняют в нанесении телесных повреждений семилетнему наследнику Пьехи — мальчику по имени Петя.

Дана Борисова отличается нетривиальными суждениями. На этот раз звезда удивила всех, заступившись за женщину, действия которую по отношению к ребёнку в обществе резко осудили.

"Как его не ударить. Я видела видео с камер наблюдения. Он пробегал ручкой разбивал, потом каким-то насосом, потом ножницами. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого", — сказала Борисова в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале "НТВ".

Телеведущая считает, что Стас Пьеха сам виноват, что его сын так себя ведёт, так как ребёнку якобы не хватает внимания отца.

У Даны Борисовой есть причины обижаться на Стаса Пьеху. Её недавно возмутило то, что певец затронул её в своём интервью в Ютуб-программе Алёне Жигаловой "Алёна, блин!"

Звезда ТВ удивилась нападкам Пьехи, так как они, по словам Даны, не знакомы лично. Борисова не осталась в долгу и отметила, что Стас срывается раз в четыре месяца.

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