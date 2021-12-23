Хилькевич объяснила, почему так соблазнительно смотрела на Путина

Звезда "Универа" Анна Хилькевич задала вопрос Путину на пресс-конференции. Публике показалось, что актриса флиртует с президентом РФ. На эти мысли зрителей навело кокетливое выражение лица артистки.

Хилькевич внимательно выслушивала ответ главы РФ. Публика обратила внимание на выражение лица актрисы. Мимика девушки показалась некоторым чрезмерно чувственной.

Сама звезда сериала "Универ" уверила, что никаких сторонних мыслей в момент получения ответа на вопрос у неё не было.

"Я просто плохо видела, и, может быть, это губы засохли под маской… Не ищите во всём подвоха", — цитирует слова Анны Telegram-канал SHOT.

Хилькевич задала главе государство вопрос о том, считает ли он, что молодое поколение деградирует. Путин в ответ объяснил, что верит в молодых российских граждан, которые должны использовать для обучения современные достижения науки и техники.

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