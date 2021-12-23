Собчак перевела ответ Путина Хилькевич на песенный язык

На вопрос звезды "Универа" Анны Хилькевич Путин ответил словами, наполненными верой в будущие поколение российских граждан. Собчак ответ президента напомнил строчку из песни рэпера Басты.

Свой вопрос Владимиру Путину задала актриса Анна Хилькевич. Она поинтересовалась, не считает ли президент, что новое поколение деградируют.

"Почему же деградирует?" — удивился Путин.

Хилькевич смягчила формулировку и уточнила: "Ну, не развивается".

Президент не согласился с таким пессимистичным взглядом на молодёжь.

"Человечество всегда развивается, дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. В образовании нового поколения должны быть использованы все возможности", — объяснил Путин.

Ксении Собчак ответ лидера РФ навеял строчку из песни рэпера Басты.

"Нас просто меняют местами, таков закон Сансары", — написала журналистка в своём Telegram-канале под видео с ответом Хилькевич.

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