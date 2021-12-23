Главный редактор RT Маргарита Симоньян с негодованием встретила представителей русской службы ВВС на пресс-конференции Путина.
Журналистке не понравилось то, что без пяти минут иностранному агенту свободно предоставили доступ к Владимиру Путину.
"Очевидное доказательство того, что закон об иноагентах в России не работает — это то, что русская служба ВВС не признана иноагентом и спокойно ходит на п/к Начальника", — написала Маргарита в своём Telegram-канале.
Подписчики главы RT выразили своё мнение на этот счёт.
"Иноагент сейчас как особый статус, носители альтернативной информации как адекватной так и нет!";
"А пригласить Цымбалюка на пресс-конференцию? Это вообще кому в голову пришло?";
"Начальник лично и настоял, чтобы BBC пришла. Но ситуация конечно комичная. На пресс конференции у начальника сидят иностранные агенты", — писали в Сети.
Ранее Дмитрий Песков объяснил, что на пресс-конференцию Путина выбирали из тех иностранных и российских СМИ, которые постоянно находятся на связи с Кремлём. Приоритет, по словам пресс-секретаря лидера РФ, отдавали крупным СМИ.
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Прекращение поставок российского газа в Германию по сети "Ямал — Европа" не является политическим. Это исключительно коммерческая ситуация.