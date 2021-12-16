Сябитова объяснила, где искать мужчин в Новый год: "За жемчугом нырять надо"

Телесваха Роза Сябитова дала совет одиноким девушкам, мечтающим о замужестве. Новый год, по мнению звезды ТВ, — очень удачное время для знакомств.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" уверена, что именно в новогодние праздники у женщин появляется особый шанс найти спутника жизни.

Сябитова рекомендует незамужним дамам отправляться на поиски потенциального мужа на центральную площадь города в новогоднюю ночь.

Сваха отмечает, что подруга — не самый лучший спутник для знакомства с представителями сильного пола, так как конкуренция никому не нужна. Подругу на поиски мужа нужно брать только, если одной страшно заводить знакомства на улице.

Сябитова советует встречать Новый год в больших компаниях.

"Главное правило успешного знакомства — искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности. В народе говорят, что нельзя ходить в магазин голодным — возьмёте первое, что попадется под руку", — цитирует слова телесвахи издание "Ридус".

Знаменитость рекомендует "пробивать почву" перед выбором компании, интересуясь заранее о наличии на празднике неженатых мужчин.

"Мне бабушка часто говорила: запомни, д**** само приплывет, за жемчугом нырять надо", — отмечает телеведущая.

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