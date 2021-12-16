Телесваха Роза Сябитова дала совет одиноким девушкам, мечтающим о замужестве. Новый год, по мнению звезды ТВ, — очень удачное время для знакомств.
Ведущая шоу "Давай поженимся!" уверена, что именно в новогодние праздники у женщин появляется особый шанс найти спутника жизни.
Сябитова рекомендует незамужним дамам отправляться на поиски потенциального мужа на центральную площадь города в новогоднюю ночь.
Сваха отмечает, что подруга — не самый лучший спутник для знакомства с представителями сильного пола, так как конкуренция никому не нужна. Подругу на поиски мужа нужно брать только, если одной страшно заводить знакомства на улице.
Сябитова советует встречать Новый год в больших компаниях.
"Главное правило успешного знакомства — искать нужно с позиции изобилия, а не с позиции скудности. В народе говорят, что нельзя ходить в магазин голодным — возьмёте первое, что попадется под руку", — цитирует слова телесвахи издание "Ридус".
Знаменитость рекомендует "пробивать почву" перед выбором компании, интересуясь заранее о наличии на празднике неженатых мужчин.
"Мне бабушка часто говорила: запомни, д**** само приплывет, за жемчугом нырять надо", — отмечает телеведущая.
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